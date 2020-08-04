برلماني ايراني: الشركات الغربية تعرقل توفير ادوية معينة

وقال النائب عموئي: كان ضيف جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية اليوم "شانه ساز" ، رئيس منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة؛ حيث نوقشت مسألة توفير الادوية التي تحتاجها البلاد.



واضاف: ووفقًا للتقرير الذي قدمه "شانه ساز" ، يتم حاليًا إنتاج 97 ٪ من الأدوية اللازمة في البلاد محليًا وتمتلك الجمهورية الإسلامية الایرانية قدرات وإنجازات جيدة وهامة في إنتاج الادوية وصیغ تركيباتها والمعرفة الصيدلانية وحتى توفیر المواد الخام المحلية.



وتابع المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية: وفقا لتقرير رئيس منظمة الغذاء والدواء ، فإن احتياجات البلاد من استيراد الأدوية تبلغ حوالي 3 ٪ من الأدوية المستهلكة، يرتبط نصفها تقريبًا بالأدوية التي تم إدخالها مؤخرًا إلى شبكة الادوية العالمية، وبعد فترة من الزمن، سنتمكن من إنتاج هذه الأدوية محليًا.



واضاف عموئي: لهذا السبب، وبفضل الاهتمام بالمنتجات المحلية، لا تواجه ايران أي مشكلة في توفير الدواء الذي يحتاجه المواطنون.



ونقل عن رئيس منظمة الغذاء والدواء قوله ان بعض الشركات الغربية تضع العراقيل امام حصول ايران على ادوية معينة، مضيفا: الأعداء يخططون لاختلاق مشاكل من خلال ايجاد شحة في بعض الأدوية، والتي حاولنا التغلب عليها بالاعتماد على الامكانيات المحلية.