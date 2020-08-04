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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 16:20

سيئول تهدد بالغاء اتفاقيتها الأمنية مع طوكيو بأي وقت

سيئول تهدد بالغاء اتفاقيتها الأمنية مع طوكيو بأي وقت
يأتي ذلك في ظل زيادة احتمال اتخاذ اليابان إجراءات انتقامية، بعد أن تصدر محكمة كورية أمرا يلزم شركة "نيبون ستيل" اليابانية لصناعة الصلب ببيع أصولها لدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سيئول ستخطر طوكيو مرة أخرى بعزمها إنهاء اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية في نهاية هذا الشهر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم إن-تشول إنه "في 22 نوفمبر من العام الماضي، علقت حكومتنا قرارها بإنهاء الاتفاقية بشرط أن تستطيع إنهاء الاتفاقية في أي وقت".

وأضاف أن "مفهوم تمديد الاتفاقية كل عام لم يعد ساريا الآن، ولا يوجد أي تغيير في موقف الحكومة المتمثل في النظر فيما إذا كانت ستمارس حقوقها بإنهاء الاتفاقية أم لا".

ويتم تجديد اتفاقية "GSOMIA" العسكرية التي وقعتها سيئول وطوكيو في 23 نوفمبر من عام 2016، تلقائيا كل عام، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بقراره إنهاء الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء الاتفاقية، لذا كان يجب على كوريا الجنوبية لإنهاء الاتفاقية أن تخطر اليابان حتى 23 أغسطس الجاري.

وأكد المتحدث أن بلاده "تدرس كيفية الرد على الانتقام الياباني المحتمل في شأن القرار القضائي المتعلق بمصادرة أصول "نيبون ستيل" اليابانية مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة"، مؤكدا أن سيئول "ستواصل جهودها لحل القضايا العالقة بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية وتتطلع إلى رد فعل ياباني أكثر نشاطا".
رقم : 878336
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