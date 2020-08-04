العراق: 2836 إصابة و83 وفاة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (4 آب 2020) إن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق كالتالي:
- تم فحص (16813) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1059619 )
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1992) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 381
بغداد / الكرخ 309
مدينة الطب 104
النجف الأشرف 135
السليمانية 27
أربيل 82
دهوك 5
كربلاء 186
كركوك 64
ديالى 89
واسط 88
البصرة 127
ميسان 52
بابل 132
الديوانية 78
ذي قار 60
الأنبار 32
نينوى 33
صلاح الدين 8
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2836 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 373
بغداد الكرخ 330
مدينة الطب 66
النجف 129
السليمانية 44
أربيل 244
دهوك 60
كربلاء 296
كركوك 128
ديالى 89
واسط 106
البصرة 207
ميسان 135
بابل 194
الديوانية 97
ذي قار 41
الأنبار 68
المثنى 55
نينوى 112
صلاح الدين 62
- الوفيات 83 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 2
النجف 3
السليمانية 8
أربيل 5
دهوك 1
كربلاء 2
كركوك 3
ديالى 1
واسط 5
البصرة 6
ميسان 2
بابل 14
الديوانية 4
ذي قار 2
المثنى 3
نينوى 2
صلاح الدين 3
مجموع الشفاء : 96103 (نسبة الشفاء 71.3%)
مجموع الأصابات : 134722
الراقدين الكلي: 33602
الراقدين في العناية المركزة: 511
مجموع الوفيات: 5017