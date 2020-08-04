كبار علماء البحرين يشددون على إحياء عاشوراء وفق الضوابط الصحية

كما دعا علماء الدين في مختلف المناطق إلى المتابعة والمساندة والإرشاد المتواصل لمختلف شرائح المجتمع، مطالبين الخطباء بالاقتصار على الميسور وعدم الإطالة.



جاء ذلك في بيان أصدره كبار علماء البحرين حثوا فيه على عودة الحسينيات وإحياء موسم عاشوراء هذا العام وفق الضوابط والاحترازات الصحية المشددة، مؤكدين أن البيان جاء بعد توارد الأسئلة الملحة من الإخوة المؤمنين، ومن إدارات المآتم عن طبيعة الإحياء للموسم هذا العام (1442 هـ) في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار (فيروس كورونا) حول العالم.



فبعد الدراسة المتأنية، والتشاور مع ذوي الاختصاص، والثقة بمستوى الوعي في كيفية التعاطي مع الوباء، يمكن أنْ تعود الحسينيات الخاصة بالرجال، ومظاهرُ الإحياء في موسم عاشوراء إلى ممارسة دورها الطبيعي وفق الضوابط، والاحترازات الصحية المشددة والتي لا يسوغ شرعا تجاوزها، أو التهاون في التقيُد بها.