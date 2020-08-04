أوكرانيا تلجأ لحلول غيرمسبوقة لمواجهة أزمة كورونا

ووفقا لوزير العدل الأوكراني، فقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لوجود سجون أكثر مما تحتاجها البلاد لذلك تقرر بيع هذه الأصوال العقارية.



ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوكرانيا صعوبات اقتصادية، والتي تفاقمت في ظل أزمة كورونا.