"سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

وأكد المتحدث عبر "تويتر" أن العمل المتكامل بين وحدات "سرايا القدس"، أدى إلى "إنتاج منظومة أمنية رصينة وقوية، أفشلت الكثير من مخططات العدو الشيطانية، وأحبطت العديد من محاولات الاغتيال واستدراج المجاهدين".



وأضاف: "الجهود الاستخباراتية لجهاز "أمن السرايا"، هدفها الأساسي والرئيس تحصين الجبهة الداخلية للمقاومة الفلسطينية وحماية مُقدراتها"، مشيراً إلى أن "الجهاز في حالة تواصل وتنسيق مُستمر مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة".



ويميط "بيت العنكبوت" اللثام عن مراحل اتصال بين ضباط إسرائيليين ومجندين، تمَّت إدارتها ومتابعتها بدقة من قبل جهاز أمن "سرايا القدس"، كما ويكشف الوثائقي عن كيفيّة التواصل وطريقة التفكير التي يتّبعها العدو أثناء تجنيد عملائه.