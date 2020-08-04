سماع دوي انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".



وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته ، في حين لم تعرف بعد أسباب الإنفجار.