ارتفاع حصيلة ضحايا قصف للمرتزقة بالضالع إلى 4شهداء و8جرحى

أفاد مصدر في الضالع عن سقوط 4 شهداء بينهم امرأة و8 جرحى حصيلة جريمة قصف مرتزقة العدوان على منطقة شليل بمديرية قطعبة.



وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان ومرتزقته بحق المواطنين طوال خمسة أعوام من العدوان والحصار الغاشم وسط تواطؤ وصمت أممي مطبق.