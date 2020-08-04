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الثلاثاء 4 آب 2020 ساعة 22:01
ظريف: قلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى
وأعلنت مصادر أمنية، عن وقوع انفجارين في بيروت خلفا جرحى وقتلی، كما أكد وزير الصحة اللبناني أحمد حسن وقوع عدد كبير من الجرحى.
وصرح وزير الصحة اللبناني، أن حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا، جراء الانفجار
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
878389
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