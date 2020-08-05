الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 07:47

اصابة 7 رجال امن باحتجاجات الاردن..والامن يستخدم الغاز

اصابة 7 رجال امن باحتجاجات الاردن..والامن يستخدم الغاز
وبيّن المصدر أن قوة أمنية كانت متواجدة في منطقة المرج في محافظة الكرك لتفريق تجمع لمحتجين حاولوا تعطيل المرافق العامة وخالفوا تعليمات الصحة العامة وتسببوا بإغلاق الشوارع.

واوضح أنه وعلى إثر قيام المحتجين بإلقاء الحجارة بكثافة هددت حياة وسلامة عناصر القوة الأمنية، ما اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام غير السلمي.

وقام الاهالي بمحافظة الكرك مساء امس بمسيرة احتجاجية طالبت بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها.

وكان الاردن قد شهد موجة احتجاجات شعبية وردود افعال محلية ودولية منددة باغلاق السلطات الاردنية مقر نقابة المعلمين، واعتقال جميع اعضاء المجلس، ومحاولة تفريق التظاهرات التضامنية مع المعلمين.

وامتدت نار الاحتجاجات من محافظة اربد شمالا، الى مدينة جرش شمال غرب البلاد، وصولا الى مدينة الكرك جنوبا ومنطقة ذيبان جنوب العاصمة عمان.

ودعت الشعارات الى اقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد، وطالبت بالافراج الفوري عن المعلمين، واعادة فتح النقابة، كما اكد المتظاهرون الاستمرار في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم.

المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، اتهم النيابة العامة بعدم ممارسة دورها في هذه القضية، داعيا الى حصر صلاحيات النائب العام، بالتدابير اللازمة في عملية التحقيق، كما طالب المركز بالإسراع في اخلاء سبيل الموقوفين والتخفيف من الإجراءات التي تمس بحرية التعبير.

منظمة التعليم الدولية، دانت انتهاك السلطات حقوق المعلمين، والعمال في الاردن، داعية الى الافراج غير المشروط عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين المعتقلين، وضمان حقوقهم.

واتهم الأمين العام للمنظمة "ديفيد إدواردز"الحكومة، باستخدام وباءً عالميًا كذريعة لإسكات الأصوات الناقدة وتقويض الحقوق الأساسية.وطالب باعادة العمل النقابي فورا ، وضمان الحقوق وحرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات.

منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أدانت إغلاق نقابة المعلمين، وتوقيف النقابيين واعتقال المعلمين، وعبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج"عن مخاوفه بشان عدم احترام الحكومة سيادة القانون، معتبرا ان الحظر الشامل على المشاركين في الاحتجاجات، ينتهك حرية التعبير والتجمع، كما دعا السلطات الى وقف اساليب الترهيب والحظر وإطلاق سراح المعتقلين.
رقم : 878441
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
4 آب 2020
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
4 آب 2020
لبنان بين استقالة ناصيف حتي والاجندات الخارجية
لبنان بين استقالة ناصيف حتي والاجندات الخارجية
4 آب 2020
اميركا و عقيدة الارهاب
اميركا و عقيدة الارهاب
4 آب 2020
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
3 آب 2020
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
3 آب 2020
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
تعاون طهران وبكين يشکل تهديداً للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
3 آب 2020
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
7 نقاط حول الصواريخ الإيرانية التي حقّقت أحلام طهران
3 آب 2020
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها
3 آب 2020
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
السعودية.. بؤرة القذارة والمساوئ
3 آب 2020
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا للشعب غدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك
30 تموز 2020
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا
30 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس