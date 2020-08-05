شمخاني يعزي لبنان بحادث الانفجار في مرفأ بيروت

كتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: انني اقدم التعازي والمواساة من صميم القلب لرئيس الجمهورية والحكومة والشعب اللبناني بحادث الانفجار في بيروت والذي ادى الى مصرع واصابة عدد كبير من ابناء الشعب اللبناني العزيز.



واضاف: نحن شركاء في حزن لبنان العزيز ونقف الى شعبه الشامخ والمقاوم بتقديم اي مساعدة ممكنة.



وقد لقي ما لا يقل عن 70 شخصاً حتفهم وأصيب اكثر من 3700 آخرين، اثر انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء، ناجم عن حريق في عنبر رقم (12)، يحوي أطناناً من مادة “نيترات الأمونيوم”، كانت موضوعة بطريقة عشوائية وكانت ترشح، بحسب مصدر أمني، مما خلف خراباً كبيرأ في المدينة.

