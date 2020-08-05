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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 08:54

بايدن يدعو إدارة ترامب لحشد المساعدات للمصابين ببيروت

بايدن يدعو إدارة ترامب لحشد المساعدات للمصابين ببيروت
وادعى بايدن في تغريدة، صباح الأربعاء: "قلوبنا ودعواتنا مع شعب لبنان وضحايا الانفجار المروع في بيروت".

وأضاف: "أدعو كل من إدارة ترامب والمجتمع الدولي على تعبئة المساعدة على الفور لآلاف الجرحى في الانفجار".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما نقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين"، وهو ما سيبت به مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد الأربعاء.

كما قرر مجلس الدفاع أيضا "تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين" عن الكارثة.
رقم : 878462
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