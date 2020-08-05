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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 09:00

مصر والسودان يعلقان اجتماعات سد النهضة

مصر والسودان يعلقان اجتماعات سد النهضة
وأفاد بيان لوزارة الري المصرية مساء الثلاثاء بأنه “بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 (تموز) يوليو 2020 فقد عُقد اليوم (أمس) الثلاثاء 2020/8/4 الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”.

وأضاف البيان : “كان الاجتماع مخصصا في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاثة الذي عقد أمس (الاثنين) بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 5-4 (آب) أغسطس ، إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظيريه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات” .

وتابع بيان وزارة الري المصرية :”وفي هذا الشأن فقد أكدت مصر على أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس برئاسة السادة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم، ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 (تموز) يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس 3 (آب)أغسطس الجاري”.
رقم : 878467
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