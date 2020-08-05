قالیباف: إیران مستعدة لتقديم كافة انواع المساعدة للبنان

ولدى افتتاحه الجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء أكد قاليباف أن قلوب الإيرانيين متعاطفة مع الشعب اللبناني ومتألمة للحادث المأساوي الذي وقع في بيروت.



وتقدم قاليباف بالتعازي الى الشعب اللبناني والى الحكومة والبرلمان بهذا الحادث المؤلم ، كما تقدم بالتعازي بشكل خاص الى مجاهدي حزب الله والى سيد المقاومة السيد حسن نصر الله ، داعيا للضحايا بالمغفرة والمنزلة الرفيعة، وللجرحى بالشفاء العاجل، ولعوائل الضحايا والشعب اللبناني بالصبر والسلوان.



ودعا قاليباف جمعية الهلال الاحمر الإيرانية ومنظمات الأغاثة الى مساعدة الأخوة في لبنان.



يذكر ان وزارة الصحة اللبنانية اعلنت أن انفجار بيروت الذي وقع مساء أمس خلَف ما لايقل عن ثمانين قتيلا وأربعة الاف جريح اضافة الى الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار.