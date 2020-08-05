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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 10:21

وزير الصحة اللبناني: حوالى 80 شهيدا و4000 جريح حتى الآن

وزير الصحة اللبناني: حوالى 80 شهيدا و4000 جريح حتى الآن
“عدد الوفيات قارب الـ 80 لكن هناك مئات الاتصالات للسؤال عن جرحى ومفقودين، وبالتالي رقم الشهداء الى تصاعد، وهناك نحو 4000 جريح”.
رقم : 878486
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