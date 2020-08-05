أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت

ولفت الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني الى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل وجود المزيد من المفقودين تحت الأنقاض.



وتحدث مصادر اعلامية لبنانية عن عشرات المفقودين جراء الإنفجار الذي دمّر مرفأ بيروت أمس، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنياً في محيط مرفأ بيروت.



وقال المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".



وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى.



وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.



وقدّمت دول عدّة التعازي للبنان بضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن عشرات القتلى وأكثر من ألفي جريح، عارضة تقديم المساعدة.



هذا في وقت دعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب "الدول الصديقة" إلى مساعدة البلاد الرازحة أصلاً تحت وطأة أكبر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، فاقمتها جائحة كوفيد-19.



وفي رسالة الى الرئيس اللبناني، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد إيران لارسال المساعدات الطبية والدوائية الى لبنان.



وقال روحاني، إن طهران وانطلاقا من الروح الانسانية وعلاقات الصداقة مستعدة لارسال المساعدات الطبية والدوائية لعلاج جرحى الانفجار.



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "قلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى"، داعيا لبنان الى "البقاء قويا".



وتعهّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إرسال مستشفيات ميدانية لمساعدة القطاع الصحي اللبناني، كما أعلنت الكويت أنها سترسل مساعدة طبية.