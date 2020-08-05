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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 11:08

دبلوماسي ايراني : العالم أجمع يقف الى جانب الشعب اللبناني

دبلوماسي ايراني : العالم أجمع يقف الى جانب الشعب اللبناني
وفي تغريدة نشرها على صفحة السفارة الايرانية في باريس على موقع تويتر، قال بهرام قاسمي: أعرب عن تعازيّ للبنانيين المقيمين في فرنسا والشعب والحكومة في لبنان في أعقاب انفجار بيروت الذي أودى بحياة وجرح عدد من المواطنين اللبنانيين.

واضاف: أتمنى الصبر والسلام للشعب اللبناني وعائلات الضحايا، والشفاء التام للجرحى.
وتابع السفير الايراني بباريس قائلا: في هذه الأوقات العصيبة ، سيقف العالم كله بجانب الشعب اللبناني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قد وصف الانفجار الشديد الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء وادى الى مقتل وجرح المئات، بانه حادث مأساوي ومدعاة للاسف ومثير للقلق، وقال: اننا نتابع بحزن كبير هذا الحادث والاخبار المتعلقه بتداعياته.

و أعرب عن مواساة وتعازي ايران حكومة وشعبا مع لبنان حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد ايران لتقديم المساعدة للشعب اللبناني.

كما شدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على التضامن مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة .

بدوره عبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، عن تعازيه للشعب والحكومة اللبنانية ثار مصرع وإصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانيين في الانفجار.

وكتب ظريف بالعربية "قلوبنا ودعاؤنا مع شعب لبنان العظيم الصامد. كما هو الحال دائما، تقف إيران على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة بأي طريقة ضرورية، دمت قويا يا لبنان".
واضاف "قلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى، الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى".

واختم ظريف قائلا "سلام من الله ورحمة لهذا الوطن الأبي".

يذكر ان وقع انفجارا ضخما وقع في مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، في مستودع مفرقعات يضم كميات كبيرة من مادة نترات الامونيوم، أسفر عن مقتل أكثر من 78 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بيروت مدينة منكوبة، وفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، فيما أعلن الرئيس اللبناني الحداد والإغلاق لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الأربعاء.
رقم : 878494
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