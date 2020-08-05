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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 11:10

انفجار مرفأ بيروت.. سقوط جرحى بين قوات "يونيفيل"

انفجار مرفأ بيروت.. سقوط جرحى بين قوات "يونيفيل"
وقال حساب قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة على "تويتر": "نشعر بالصدمة والحزن نتيجة انفجارات بيروت، تعازينا للضحايا".

​وأضافت القوات في تغريدتها: "تشير التقارير الأولية إلى إصابات عدة بين قوات يونيفيل، مع فرقة العمليات البحرية التي ترسو سفنها في المرفأ".

وقال الموقع الرسمي لقوات "يونيفيل"، إنه نتيجة الانفجار الذي وقع بميناء بيروت، تضررت واحدة من سفن فرقة العمليات، وأصيب أفراد قوات حفظ السلام، بعضهم في حالة خطرة.

وأضاف: "تقوم اليونيفيل بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج. وتعمل على تقييم الوضع، بما في ذلك الأثر على أفراد القوة".

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة اللواء ديل كول: نحن مع شعب وحكومة لبنان خلال هذه الفترة العصيبة ونستعد لتقديم أي مساعدة ودعم.

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط عشرات القتلى والأاف من المصابين وخسائر مادية كبيرة.
رقم : 878495
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