صحيفة عبرية تكشف خطة الاحتلال الجديدة ضد لبنان

وأفادت الصحيفة العبرية بأن "إسرائيل" تتمنى أن يتخلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، عن محاولة ثأره أو رد فعله بشأن استشهاد أحد عناصره في الهجوم الذي استهدف موقعا بالقرب من دمشق، الاثنين الماضي.



وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد زعم، يوم الاثنين الماضي، أنه "أحبط عملية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من عناصر حزب الله"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.



فيما أكد حزب الله في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف، التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا، هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".