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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 14:20

الحلبوسي يعرب عن تضامن العراق بكل مؤسساته مع لبنان

الحلبوسي يعرب عن تضامن العراق بكل مؤسساته مع لبنان
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري حيث تقدم الحلبوسي "بخالص التعازي والمواساة إلى لبنان الشقيق حكومةً وشعباً، داعيا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن الدولة العراقية بكلِّ مؤسساتها والشعب العراقي مع لبنان والوقوف معه في محنته."

وعلى صعيد متصل عبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، عن مواساته لدولة لبنان الشقيقة حكومة وشعبا، وما أصابها جراء التفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت هذه الليلة، معربا عن تضامن العراق الكامل مع حكومة وشعب لبنان.

وقال الكعبي في بيان إن "ما حدث من تفجير في مرفأ بيروت وراح ضحيته عدد كبير من الضحايا الأبرياء يعد فاجعة إنسانية تحدث في بلد يعد رمزا عربيا وعالميا للثقافة والتحضر، داعيا المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة والشقيقة لتقديم الاسناد بكافة السبل والدعم اللازم والعاجل للبنان لتجاوز هذا الحادث الأليم".

وأضاف أن "الانفجار يعد أيضا خسارة اقتصادية كبرى لهذه الدولة التي تعتمد بدرجة كبيرة على هذا المرفأ والذي يتمتع بأهمية دولية كونه ممر رئيسي لعبور السفن، مبديا استعداد العراق لتقديم أي مساعدة يراها الشقيق لبنان ضرورية، ووقوف الشعب العراقي مع أخوته في لبنان خلال هذه المحنة.

وبعث الكعبي تعازيه الخالصة لذوي الضحايا، داعيا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
رقم : 878526
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