غرق باخرة بانفجار بيروت ومقتل اثنين وجرح 7 من طاقمها

وقال مرعي أبو مرعي: "للاسف فإن الباخرة "اورينت كوين" التي كانت ترسو في مرفأ بيروت اصابها الانفجار بأضرار جسيمة، وبالغة قبل ان تدخل المياه اليها بشكل كبير، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات انقاذها، فغرقت في يوم اسود من تاريخ لبنان، وغاب معها معلم سياحي عائم رفع اسم لبنان عاليا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن.



واذ نعى أبو مرعي بلوعة وحزن وأسى قتيلي الباخرة وكل الذين سقطوا في هذه الكارثة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، معتبرا ان ما جرى كارثة بكل المعايير الانسانية والاقتصادية والمالية والسياحية، داعيا الدولة الى تحقيق شفاف سريع واعلان النتائج ومحاسبة المسؤولين دون اي تلكؤ وبلسمة جراح ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين، لان ما جرى لا يصدقه عقل او خيال.