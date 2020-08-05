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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 14:34

الصحة الايرانية: تسجيل 2697 اصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 275 الفا

الصحة الايرانية: تسجيل 2697 اصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 275 الفا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2697 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 317 الفا و483 حالة لغاية الان بينهم 4129 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 274 الفا و932شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي185 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و 802حالة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 587 الفا و83 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 878530
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