جمعية الوفاق البحرينية تتضامن مع شعب لبنان إثر انفجار بيروت

وكان انفجار هائل وقع في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة، قد أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أربعة آلاف شخص يوم الثلاثاء، كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مباني وجعلت الأرض تهتز في أرجاء العاصمة اللبنانية.



ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة الضحايا مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث.



وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر «غير مقبول.»



ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.