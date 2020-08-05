قيادات صنعاء تعزي الشعب اللبناني وتؤكد تضامن اليمن مع لبنان

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط" ، تضامن الجمهورية اليمنية مع الشعب اللبناني الشقيق والحكومة اللبنانية جراء الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء في العاصمة بيروت.



وأعرب الرئيس المشاط في برقية بعثها للرئيس اللبناني ميشال عون، عن تضامن اليمن مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا في هذا الحادث.



كما عبر عن التعازي الصادقة لأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، داعيا للتضامن مع الشعب والحكومة اللبنانية بالمساندة والدعم اللازمين لتجاوز آثار ما تعرض له مرفأ بيروت من دمار وتداعياته في اقرب وقت.



بدوره، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض والناطق بإسم أنصار الله، محمد عبدالسلام: "نعبر عن تضامننا الكامل مع لبنان شعبا وقيادة في هذه المأساة وتعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل، وبإذن الله تعالى سيتجاوز لبنان هذه المحنة".



من جانبه، قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: "نعبر عن تضامننا مع ‎لبنان حكومة وشعبا جراء حادث الانفجار الذي حدث مساء اليوم ب ‎مرفأ بيروت، ونتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى السلامة للجرحى".



بدوره، عبّر نائب وزير الخارجية حسين العزي عن التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، متقدماً بخالص التعازي الحارة والصادقة إلى أسر ضحايا الحادث، متمنياً من كل الدول والبلدان المقتدرة المبادرة والإسهام في تعزيز جهود الشعب اللبناني وحكومته لتجاوز آثار هذا الحادث المؤسف.