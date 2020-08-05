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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 14:58

مقتل 6 سوريين بانفجار بيروت الدامي

مقتل 6 سوريين بانفجار بيروت الدامي
وبحسب مصادر محلية، فإن ستة لاجئين سوريين قضوا جراء الانفجار، وهم عبد الحليم السالم من مركز محافظة الرقة، وأيمن إبراهيم الحميش من قرية السويدية بريف الرقة، وأيمن مصطفى الحمصي من أبناء مدينة ازرع بريف درعا.

كما توفي إثر التفجير فادي حسين الربيع من بلدة الحوايج، وعبد المهيب مخلف العزيز المرشداني من بلدة السوسة، ونوال حمدان العذب من بلدة صبيخان في ريف دير الزور.

من جهته، صرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، أن هناك أكثر من 4000 إصابة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل إلى المئة، وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام.

ولم يصدر أي تصريح رسمي بشأن الانفجار وملابساته، باستثناء التصريح المقتضب للمدير العام للأمن العام اللبناني، الذي قال فيه إنه لا يمكننا استباق التحقيق ونحن لا نقول إن الانفجار ناجم عن مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار.

وأثار التفجيران اللذان هزّا بيروت حالة تعاطف كبيرة من أوساط اللاجئين السوريين في لبنان.

وأفادت أنباء ببدء حملات للتبرع بالدم أطلقها مشرفو المخيمات في بلدة عرسال، مناشدين الهيئات الطبية التابعة للاجئين السوريين في مخيمات عرسال نقل كوادرها ومعداتها الطبية للمشاركة في إنقاذ الجرحى والمصابين داخل العاصمة بيروت.

ويأتي الانفجار قبيل أيام من موعد المحكمة الدولية، والتي ستعلن الحكم النهائي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد السوريين في لبنان بحوالي مليون لاجئ ويعيش غالبيتهم في مخيمات قريبة من الحدود مع سوريا.

ويذكر أن الحصيلة الأولية لضحايا التفجيرين وصلت بحسب مصادر رسمية لبنانية الى ارتفاع الاصابات الى أكثر من 100قتيل، وإصابة نحو 4 آلاف شخص.
رقم : 878540
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