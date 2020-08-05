إصابة رجل وامرأة جراء قصف سعودي على صعدة

وأكد مصدر إصابة رجل وامرأة بقصف صاروخي استهدف منطقة النعاشوة التابعة لمديرية حيدان.



وكانت قد استشهدت طفلة، الأسبوع الفائت، فيما أصيبت امرأة وطفلة إثر قصف الصاروخي السعودي على القرى الآهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية محافظة صعدة.