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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 17:34

العراق يرسل أطباء ومساعدات طبية عاجلة الى بيروت

العراق يرسل أطباء ومساعدات طبية عاجلة الى بيروت
وقالت السفارة في بيان، تأكيداً لروابط الاخوة والتلاحم بين العراق ولبنان تصل مساء اليوم الى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة عراقية على متنها أطباء عراقيين جراحين اختصاصيين وعدد من الكوادر الطبية والجراحية التخصصية".

واوضحت أن الطائرة تحمل ايضا مواد طبية مخصصة لمعالجة حالات الطوارئ ، مع وفد حكومي عراقي لإعلان التضامن والوقوف الى جانب لبنان في المحنة الناتجة عن الحادث الاليم الذي حصل مساء امس في مرفأ بيروت.

وأعرب الكاظمي خلال الاتصال عن مواساته وتعازيه وتعاطف العراقيين جميعاً مع الشعب اللبناني، بعد انفجار كبير وقع مرفأ مدينة بيروت، وتسبب بسقوط أكثر من 70 قتيلا وأكثر من 4000 جريح.

وكان قد اجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني واكد أن العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة، وأن الحكومة العراقية سترسل طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية العاجلة، تعبيراً عن مشاركة اللبنانيين مُصابهم.

وهز انفجار هائل، أمس الثلاثاء، مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.
رقم : 878566
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