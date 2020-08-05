النائب رعد يدعو لتحديد أسباب الكارثة وتحديد المسؤوليات بعدل

و قال اليوم الاربعاء في تصريح صحفي أنه أمام هول الكارثة التي أصابت ​لبنان​ أمس في ​بيروت​ ومرفئها التاريخي، وإزاء حجم الدمار الهائل وعدد الشهداء والمصابين، والأضرار البالغة التي لحقت بالبلاد والمواطنين وبالمصالح العامة والخاصة، ليس لنا إلا أن نكون على مستوى المسؤولية الوطنية متسلحين بإيماننا بالله عز وجل وبحق شعبنا بالحياة في بلد سيد حر ومعافى، ومترفعين عن الضغائن والأحقاد التي ينفثها الأعداء والجهلة لزرع الفتن وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض وصرف الانتباه عن معالجة التحديات المصيرية.



و أكد رعد أن الوقت الآن ليس للنكد ولا للمناكفة ولا لتسجيل النقاط أو للتوغل في السلبية عند اتخاذ المواقف، الوقت الآن ينبغي أن يكون محفزا لشبك الأيدي في مواجهة التحديات التي تستهدفنا جميعا، وللتفكير بالحلول والمعالجات والأطر الواقعية التي توفر القدرة على النهوض بواجبنا جميعا تجاه وطننا لبنان.