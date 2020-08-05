محمود عباس يعلن الحداد تضامنا مع الشعب اللبناني

وهاتف عباس الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، معزيا بضحايا انفجار مرفأ بيروت.



وأكد الرئيس الفلسطيني خلال حديثه مع نظيره اللبناني، "تضامن فلسطين وشعبها ووقوفهم إلى جانب لبنان الشقيق، في هذا المصاب، والاستعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة"، مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين".



كما عبر عباس باسمه وباسم شعب فلسطين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، وقدم باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، تعازيه الحارة إلى القيادة اللبنانية والشعب اللبناني بضحايا الانفجار، متمنيا لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل.



وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية أمس الثلاثاء على استعداد الحكومة الفلسطينية وضع كامل إمكانياتها تحت تصرف الدولة اللبنانية، وإرسال طواقم من الهلال الأحمر الفلسطيني، والتبرع بالدم للمساعدة في جهود إنقاذ المصابين.



وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا كبيراً سمع صوته في أنحاء المدينة والمناطق المحيطة، ووقع الانفجار في مرفأ بيروت في العنبر رقم 12، اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.