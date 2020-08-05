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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 17:52

رفع إجراءات الحجر الصحي عن مدن بريف دمشق

رفع إجراءات الحجر الصحي عن مدن بريف دمشق
وطلب محافظ ريف دمشق من كافة الوحدات الإدارية وتحت طائلة المسؤولية عدم اتخاذ أي إجراء أو نشر أي معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسحب كافة المنشورات التي قامت بها بعض الوحدات الإدارية فيما يخص وباء كورونا، والالتزام بقرارات وتوصيات الفريق المعني بالتصدي لهذا الوباء.

يذكر أن بعض البلديات اتخذت اجراءات مشددة هذا اليوم وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة لها، وقامت بنشرها على وسائل التواصل بما فيها جرمانا وقدسيا ومعضمية الشام والتل وغيرها.

ووجه بمنع التجمعات في الحدائق العامة والمساحات الخضراء، بالتنسيق مع أقسام الشرطة في كافة قطاعات المدينة، مع التشديد على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما امر العلبي، بتسيير حملات تعقيم وتنظيف في كافة أحياء وشوارع المدينة وبشكل يومي، مشدداً على ضرورة ارتداء الكمامات في جميع أماكن التجمعات المغلقة والجامعات ووسائل النقل الدوائر الرسمية مع الالتزام بالتباعد المكاني.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في سوريا حتى تاريخه إلى 892 إصابة، كما أعلنت تسجيل 15 حالة شفاء من الفيروس ما يرفع عدد حالات التعافي منه إلى 283.

واتخذت الحكومة في آذار الماضي إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره محلياً، وكان منها منع التجول الليلي، والسفر بين المحافظات، وتعليق دوام المدارس والجامعات، وإغلاق جميع الأسواق التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية.

وفي نهاية نيسان الماضي بدأت الحكومة تخفيف الإجراءات الاحترازية والتمهيد لعودة الحياة الاقتصادية تدريجياً، ثم سمحت في 8 حزيران 2020 باستئناف عمل جميع الفعاليات والمناسبات والأعمال التي كانت لا تزال متوقفة.
رقم : 878572
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