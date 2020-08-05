ائتلاف 14 فبراير يعرب عن بالغ مواساته وتضامنه مع لبنان

وجاء في بيان الائتلاف:



بسم الله الرحمن الرحيم



الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ – صدق الله العلي العظيم



يتقدم ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير بأصدق آيات العزاء والمواساة إلى الشعب اللبناني الشقيق بالفاجعة الحزينة والمؤلمة التي وقعت عصر اليوم إثر الإنفجار المروّع في مرفأ بيروت، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.



إنّ هذه الفاجعة أحزنت قلوبنا جميعًا في البحرين، وإذ نُعرب عن عميق تضامننا مع شعب لبنان الشقيق، نأمل أن تتجاوز بيروت المقاومة تداعيات هذه المحنة في القريب العاجل.



ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الثلاثاء 4 أغسطس /آب 2020