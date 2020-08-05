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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 18:14

رئيس القضاء الايراني يعزي بكارثة انفجار مرفأ بيروت

رئيس القضاء الايراني يعزي بكارثة انفجار مرفأ بيروت
وفيما يلي نص الرسالة .

إن الحادث المؤسف في انفجار میناء بیروت والذی أدی الی مقتل وجرح عدد من أبناء لبنان الاعزاء قد أوجع قلوب اصدقاء ومحبي أبناء لبنان الأحبة والشعب المقاوم . إن وقوع الاضرار في قسم مهم من البنی التحتیة الاقتصادیة لبیروت وما تمخص عنه قد ضاعف المصائب لابناء هذا البلد .

إني وبدوري أتقدم بالتعازي الصادقة للشعب اللبناني الشریف ولحکومة لبنان المحترمة وللمقاومة المحبوبة اللبنانیة .

إن الخطوات الضروریة الراهنة ، وضمن الحفاظ علی والانسجام و الوئام الوطني ومراقبة زرع الفتن والاختلافات المحتملة ألتي یسعی الیها الاعداء ، اعداء الشعب اللبناني ، هي إسعاف الشعب اللبناني وتوفیر ما یحتاجه وخاصة ما اصیبت بالخلل من جراء هذا الحادث .

لقد وقع هذا الحادث في ظروف لم یلتئم فیه جرح الاحتلال الصهیوني وعدوانه المکرر ضد الانسانیة . إن الشعب اللبناني لازال یعیش تحت سوط المقاطعة الظالمة الامیرکیة وهو یعاني من الضغوط الجائرة .

إنه ونظرا الی المقاطعة الظالمة التي فرضتها الادارة الامیریکیة والتي تتنافی مع مبادئ حقوق الانسان خلال الاشهر الماضیة وهو ما یحول بصورة جادة دون سد حاجیات الشعب اللبناني الضروریة ، فأن بذل المساعي وعلی عجالة من قبل الحکومات الصدیقة للبنان و الاوساط الدولیة بغیة الحؤول دون وقوع کارثة انسانیة ولالغاء عاجل للمقاطعة الامیرکیة لیعد من أهم الضروریات .

إن مرکز حقوق الانسان في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قد وضع في جدول اعماله المتابعة القانونیة لالغاء الضغوط وأیضا الدفاع عن حقوق أبناء الشعب اللبناني المعذب .
رقم : 878577
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