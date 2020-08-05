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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 19:04

السفارة السورية تعلن فتح أبوابها للمتضررين من انفجار بيروت

السفارة السورية تعلن فتح أبوابها للمتضررين من انفجار بيروت
وأوضح عبد الكريم حول الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها السفارة لمساعدة السوريين الموجودين في لبنان أن أبواب السفارة مفتوحة لكل من يحتاج المساعدة وهي ترصد وتتابع وتستقبل الحالات الإنسانية التي تريد العودة إلى سوريا وتقدم لها التسهيلات مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كاملاً وتسهيلات كبيرة من الجهات المعنية في سوريا وأيضاً من الجهات المعنية في الأمن العام اللبناني ووزارة الداخلية اللبنانية.

وأعرب السفير عبد الكريم عن تعاطف وتضامن سوريا مع لبنان الشقيق وتأثرها بالانفجار المروع في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة عدد من الأبرياء وجرح آخرين وأحدث دماراً هائلاً في المباني والمرافق العامة والخاصة.

واوضح عبد الكريم انه جرى تواصل مع الموظفين والدبلوماسيين، وكذلك مع عدد كبير من السوريين، حيث تبين ان بعضهم تآذى بممتلكاته وبعضهم أصيب.
رقم : 878581
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