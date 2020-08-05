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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 19:06

العميد حاتمي : مستعدون لإرسال فريق طبي واجهزة علاجية لبيروت

العميد حاتمي : مستعدون لإرسال فريق طبي واجهزة علاجية لبيروت
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الدفاع الايراني اليوم الاربعاء مع نظيرته اللبنانية "زينة عكر"، حيث اطلع على مستجدات الانفجار المأساوي الي هزّ ميناء بيروت وسبل ايصال المساعدات الانسانية الى المنكوبين فيه.

واعرب العميد حاتمي بالمناسبة عن تضامنه مع الحكومة والقوات المسلحة والشعب في لبنان؛ معلنا استعداد الحكومة والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لارسال مساعدات طارئة الى المنكوبين في هذا الحادث المرير.

واضاف : ان المساعدات العلاجية الايرانية بما في ذلك مستشفى ميداني باتت جاهزة ليتم ارسالها الى بيروت.

الى ذلك، اعربت وزير الدفاع اللبنانية عن تقديرها لمشاعر التعاطف التي تلقتها من نظيرها الايراني، كما اثنت على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة في ظل هذا الحادث المرير.

و وقع عصر امس الثلاثاء حادث انفجار مروع في العنبر 12 من مرفا بيروت الذي كان يحوي مواد شديدة الاحتراق؛ ما اسفر عن مقتل 100 شخصا واصابة اكثر من 5 اخرين حسب اخر حصيلة معلنة بشأن هذا الحادث المأساوي.
رقم : 878582
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