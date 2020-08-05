الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 20:20

اعتقال الخطيب الحسيني الشيخ حامد عاشور من مطار البحرين

اعتقال الخطيب الحسيني الشيخ حامد عاشور من مطار البحرين
ولم تفصح السلطات عن سبب توقيف الشيخ عاشور ومكان اعتقاله.

وينظر المواطنون إلى أن اعتقال الخطيب الحسيني يأتي ضمن مسلسل الإستهداف الطائفي الذي يتعرض له رجال الدين الشيعة وخطباء المنبر الحسيني في البحرين.

وكان الشيخ حامد عاشور قادما من زيارة دينية في مدينة قم المقدسة، وهو أحد رجال الدين المبلغين والخطباء الحسينيين الذين ينشطون في مجال الدعوة والإرشاد الديني.

ويواجه رجال دين وعلماء فضلاء أحكام جائرة بالسجن المؤبد وأحكام طويلة أخرى بسبب دورهم في الإرشاد الديني ومساندتهم للحراك المطلبي في البحرين.

كما تمنع السلطات البحرينية إقامة صلاة الجمعة المركزية وتفرض قيودا أمنية مشددة على الشعائر الدينية.

وقد ازدادت وتيرة الاستهداف الطائفي في العام 2016 بعد أن أقدمت السلطات البحرينية على نزع جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وقمعت المعتصمين المتضامنين معه في محيط منزله وخلف ذلك الهجوم 5شهداء ومئات المعتقلين إلى أن تم ترحيل الشيخ في العام 2018 خارج البحرين.
رقم : 878592
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
5 آب 2020
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
5 آب 2020
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
5 آب 2020
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
5 آب 2020
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
5 آب 2020
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
4 آب 2020
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
4 آب 2020
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
4 آب 2020
لبنان بين استقالة ناصيف حتي والاجندات الخارجية
لبنان بين استقالة ناصيف حتي والاجندات الخارجية
4 آب 2020
اميركا و عقيدة الارهاب
اميركا و عقيدة الارهاب
4 آب 2020
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
موضوع التواصل بين الجامعات والصناعات في غاية الاهمية
3 آب 2020
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
ما بين نار الجنوب وانتقام الشمال.. كيانٌ كبيت العنكبوت
3 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس