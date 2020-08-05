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الأربعاء 5 آب 2020 ساعة 20:22

300 ألف شخص شردوا في بيروت والخسائر تقدر بـ 5 مليار دولار

300 ألف شخص شردوا في بيروت والخسائر تقدر بـ 5 مليار دولار
كما اعلن محافظ بيروت أن 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت

وحول امكانية التعويض عن الخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ لبنان قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة ان صومعة القمح بالمرفأ دمرت لكننا نملك مخزونا كافيا وهناك سفن قادمة لتغطية الاحتياجات.

واكد الوزير اللبناني بانه لدى لبنان احتياطات من الحبوب تكفي لأقل من شهر ونبحث عن مساحات تخزين إضافية.

وكانت صومعة الحبوب في مرفأ بيروت قد تعرضت للتدمير نتيجة للانفجار العظيم الذي ضرب العاصمة بيروت يوم امس.

من جهته اعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر ان دمارا كليا لحق بالمبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأكد الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن حصيلة ضحايا انفجار ميناء بيروت يوم أمس الأربعاء، ارتفعت إلى أكثر من 100قتيل، وإصابة نحو 4 آلاف شخص.

ولفت الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني الى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل وجود المزيد من المفقودين تحت الأنقاض.
رقم : 878593
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