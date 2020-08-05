نكبة بيروت.. بعيون ايران

"المأساة المروعة" والدمار الشامل الذي خلفه حادث الانفجار ومقتل العشرات وإصابة الآلاف في العاصمة اللبنانية بيروت كان لها وقعها في كل أنحاء العالم.



وطهران كانت سباقة وأعربت عن تعاطفها وتعازيها حكومة وشعبا مع لبنان حكومة وشعبا، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة للإخوة والأخوات اللبنانيين.



ونشر الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي تغريدة لسماحته يعزي لبنان بحادث الانفجار الرهيب الذي طال مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل وجرح الالاف.



وجاء في تغريدة القائد : نحن متضامنون مع الشعب اللبناني العزيز ونقف إلى جانبه إثر وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، والتي أدّت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الناس ونجم عنها حجمٌ كبيرٌ من الأضرار. سيكون الصبر على هذه الحادثة صفحة ذهبيّة تُسطّر ضمن مفاخر لبنان .



وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن عميق حزنه وتأثره لحادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت وقال في رسالة إلى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون إن طهران وانطلاقا من الروح الإنسانية وعلاقات الصداقة مستعدة لإرسال المساعدات الطبية والدوائية لعلاج جرحى الانفجار.



من جانبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب في تغريدة على تويتر إن قلوب الإيرانيين مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى، وتمنى الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى.



كما قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن إيران، مستعدة لأي نوع من التعاون مع لبنان، وصرح في بداية جلسة البرلمان قائلا إن: "إيران وكما هي دوما مستعدة لأي نوع من التعاون مع لبنان وإرسال المساعدات الإنسانية إلى منكوبي حادث بيروت، وسنعمل إلى جانب المسؤولين في إيران ولبنان لتحقيق هذا الأمر."



ومن جهته عزى وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اللبنانيين بحادث انفجار مرفأ بيروت، معلنا استعداد وزارته لتقديم العون والمساعدة للحكومة والشعب اللبناني.



وعزى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، الشعب والحكومة في لبنان وامين عام حزب الله السید حسن نصرالله، بمصرع واصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانيين في حادث الانفجار في مرفأ بيروت امس الثلاثاء، معلنا استعداد الحرس لمساعدة المتضررين من الحادث.



وفي رسالة وجهها بالمناسبة قدم اللواء سلامي التعازي والمواساة للشعب والحكومة في لبنان خاصة امين عام حزب الله وقائد المقاومة الاسلامية المجاهد الصامد والاخ المكرم حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله بحادث الانفجار الكارثي الماساوي في مرفأ بيروت والذي ادى الى مصرع واصابة عدد كبير من ابناء الشعب اللبناني العزيز والمقاوم.



واضاف، انني وبقلب يعتصره الحزن والالم، اذ اعلن استعداد حرس الثورة الاسلامية لتقديم اي دعم للحكومة والشعب اللبناني لمساعدة المتضررين من الحادث، ابتهل الى الباري تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع المغفرة والرحمة والشفاء العاجل للجرحى وجميل الصبر والسلوان للاسر المفجوعة وكل ابناء الشعب اللبناني الابي.



ومن جانبه قدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني التعازي والمواساة بحادث الانفجار الهائل في بيروت، وقال إن إيران شريكة في حزن لبنان العزيز وتقف إلى جانب شعبه الشامخ والمقاوم بتقديم أي مساعدة ممكنة.



وبعث رئيس هيئة الاركان العام للقوات المسلحة الايرانية، ببرقيتين منفصلتين الى قائد الجيش اللبناني والامين العام لحزب الله، قدم فيهما التعازي بمقتل وإصابة العديد من اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت، معلنا استعداد ايران للمشاركة بعمليات الاغاثة وتقديم المساعدة للبنان.



وفي برقيته المنفصلتين الى الجنرال جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، والسيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله، قدم اللواء محمد باقري التعازي لهما بمقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانين في حادث انفجار مرفأ بيروت، معلنا استعداد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في عمليات الاغاثة وتقديم المساعدة للشعب اللبناني.



