اللواء باقري يبرق الى قائد الجيش اللبناني والامين العام لحزب الله

وفي برقيته المنفصلتين الى الجنرال جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، والسيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله، قدم اللواء محمد باقري التعازي لهما بمقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانين في حادث انفجار مرفأ بيروت، معلنا استعداد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في عمليات الاغاثة وتقديم المساعدة للشعب اللبناني.



وفي برقيته الى قائد الجيش اللبناني، أكد اللواء باقري ان هذه الحادثة الأليمة، تقتضي ان تهب القوات المسلحة في الدول الاسلامية انطلاقا من واجباتها الدينية والانسانية، لتقديم الخدمات والإغاثة الى الشعب اللبناني المقاوم البطل، الذي تكبد اضرارا وخسائر فادحة، وأن ترسل مساعداتها الانسانية لتؤدي دورها وتشارك في التخفيف من الآلام والمعاناة الناجمة عن هذه المصيبة الكبرى.



وجاء في برقية اللواء باقري الى نصر الله: لا شك ان دور حزب الله المقتدر والمجاهد في الخط الاول لجبهة المقاومة ضد الصهيونية في المنطقة، والذي أحبط المؤامرات الهادفة للنيل من الامن في المناطق الاسلامية غرب آسيا وإثارة الفوضى فيها، جعل أعين الشعب اللبناني تنتظر تقديم المساعدات من قبل الحكومات والشعوب المسلمة الاخرى لتسكين الآلام الناجمة عن هذه المصيبة الكبرى.



وتمنى اللواء باقري في برقيتيه الى قائد الجيش وحزب الله في لبنان، الرحمة الالهية الواسعة وعلو الدرجات للضحايا والشفاء العاجل الكامل للمصابين، والصبر الجميل والاجر الجزيل لذوي الضحايا وأبناء الشعب اللبناني.