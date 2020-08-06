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الخميس 6 آب 2020 ساعة 08:07

حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية لحماية أحياء القدس

حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية لحماية أحياء القدس
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ماهر عبيد، في تصريح صحفي الأربعاء، تعقيبًا على عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي سلوان في القدس المحتلة: "إن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو تطبيق عملي لقرار الضم الذي يضع المدينة وتهويدها على رأس أولوياتها".

وشدد عبيد على أن عدوان الاحتلال المتواصل في مدينة القدس وهدمه البيوت، وتشريد الفلسطينيين من منازلهم، تتطلب موقفا وطنيا شاملا لردع الاحتلال عن مواصلة سياسة الضغط على أهالي المدينة المقدسة لدفعهم نحو الهجرة خارجها.

وأكد أن الحفاظ على الوجود الفلسطيني في الحي، ومنع تغلغل المستوطنين داخله يعدّ حماية للبوابة الجنوبية للمسجد الأقصى.

وتابع: "منذ سنوات والحي يتعرض لهجوم شرس من حكومة الاحتلال ومنظمات جماعات ما يسمى "الهيكل" عبر تسريب العقارات وهدم المنازل ومنع أهالي الحي من البناء أو ترميم منازلهم". وحيّا عبيد أهالي القدس على صمودهم ومواصلتهم البناء، وتحدي سياسات الاحتلال ورفضهم تهويد المدينة والإصرار على هويتها العربية والإسلامية.

وأكد أن ثبات أهل القدس يتطلب دعما عربيا وإسلاميا شعبيا ورسميا؛ فمعركة الحفاظ على القدس وهويتها الإسلامية هي معركة الأمة جمعاء.
رقم : 878644
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