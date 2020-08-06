الرئيس الجزائري يأمر بإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان

وستقوم أربع طائرات و باحرة بنقل هذه المساعدات للشعب اللبناتي وسيكون برنامح الطائرات باتجاه العاصمة بيروت على النحو التالي:



– طائرة أولى تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية،

– طائرة ثانية محملة بالمواد الطبية والصيدلانية،

– طائرة ثالثة محملة بالمواد الغذائية،

– طائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها..



كما ستُبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الإنفجار.



وكان انفجار ضخم وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت، بسبب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة" مما أودى بحياة أكثر من 100 شخص فيما تجاوز عدد الإصابات الـ5000 حتى الان.