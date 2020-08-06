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الخميس 6 آب 2020 ساعة 08:11

عبد اللهيان: هناك أطراف خارجية مستفيدة من انفجار بيروت

عبد اللهيان: هناك أطراف خارجية مستفيدة من انفجار بيروت
وقال عبد اللهيان: "قد تكون إسرائيل خلف انفجار مرفأ بيروت، والمواقف السعودية حتى الآن إزاء الحادث غير بناءة".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية المنتفع الأكبر من انفجار مرفأ بيروت، لأن تدمير البنية التحتية لأهم المرافئ اللبنانية الذي يؤمن احتياجات الشعب اللبناني يساعد في زيادة ضغط العقوبات الأمريكية على الشعب اللبناني".

وتابع: "الكيان الصهيوني هو الطرف الثاني المنتفع من الحادث، وقد يكون من يقف وراءه".
ونوه عبد اللهيان، إلى أن "لحادث انفجار مرفأ بيروت أبعادا مختلفة، ونحن نتابع بدقة نتائج التحقيقات الفنية".

ودعا المسؤول الإيراني الدول العربية والإسلامية، إلى إرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان، كون "الانفجار أتی على مخازن الأغذية والأدوية وسيواجه الشعب اللبناني مشكلة في الأيام المقبلة".
رقم : 878646
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