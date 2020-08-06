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الخميس 6 آب 2020 ساعة 08:15

جهانغيري: أي عقوبات ضد لبنان هي ضد حقوق الإنسان

جهانغيري: أي عقوبات ضد لبنان هي ضد حقوق الإنسان
واعلن النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانجيري ، مساء الاربعاء في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ، استعداد إيران لإرسال المساعدات الضرورية اللازمة للبنان ، وشدد على أن "استقرار لبنان وأمنه مهمان لجميع دول المنطقة". ونحن واثقون من أن الحكومة اللبنانية ستتوصل الى جذور هذه الحادثة المأساوية وتعاقب المقصرين .

وتمنى جهانغيري الاستقرار والشموخ والثبات للبنان والنجاح للحكومة اللبنانية وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: "نحن في وضع صعب جراء الحظر ، لكننا في ظل هذه الظروف الصعبة نقف الى جانب لبنان حكومة وشعبا".

ووصف جهانغيري أي عقوبات ضد لبنان في هذا الوضع بأنها قاسية وضد حقوق الإنسان ، وأضاف: "اليوم ، تم إرسال أول شحنة من المساعدات الإيرانية إلى لبنان من قبل الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية ، ونحن مع لبنان في هذا الوقت العصيب".

بدوره أعرب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عن امتنانه لاستمرار دعم إيران للبنان ، وكذلك دعم وتعاطف مسؤولي الجمهورية الإسلامية مع الحكومة والشعب اللبناني ، وشدد: "نحن نواجه وضعاً كارثياً في لبنان ، لكن بيروت ولبنان لن يركع وسيقف على قدمية مرة أخرى.

واعرب حسان دياب عن تقديره للمساعدة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية و شكر إيران على مساعداتها المخلصة للحكومة اللبنانية وشعبها ، وقال: "الوضع في بيروت حرج ووصل عدد القتلى إلى أكثر من 150 والجرحى الى قرابة اربعة الاف شخص لكننا نأمل أن نعود إلى حالة ما قبل الحادث بمساعدة الأصدقاء.
رقم : 878650
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