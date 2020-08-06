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الخميس 6 آب 2020 ساعة 08:19

بومبيو يعلن تقدم المباحثات مع روسيا بشأن التسلح النووي

بومبيو يعلن تقدم المباحثات مع روسيا بشأن التسلح النووي
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: خلال الأشهر الأخيرة كنا نعمل بدأب لجمع الدول الثلاث التي لديها أكبر قدرات نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وراء طاولة الحوار الاستراتيجي حول كيفية المضي قدما معا بتخفيض المخاطر على العالم.

وأضاف: أحرزنا تقدما مع الروس، وكان لدينا اجتماعان جيدان. وآمل بأن يكون لدينا قريبا اجتماع آخر، ونحن نأمل بأن يقرر الصينيون المشاركة فيه.

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا في الشهر الماضي مشاورات حول الأمن الاستراتيجي وتمديد معاهدة ستارت-3 في فيينا، ومن المقرر أن تواصلا الحوار حول هذا الملف.

وتنص أحكام معاهدة نيو ستارت التي تقضي بنزع تسلح تدريجي، على إبقاء ترسانتي البلدين دون المستوى الذي كانت فيه خلال الحرب الباردة بتحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية بـ 700 وعدد الرؤوس النووية بـ 1550.

وتسعى واشنطن لضم الصين إلى اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، لكن بكين رفضت المشاركة في أي صفقات من هذا القبيل.

وتبرر الولايات المتحدة إصرارها على إشراك بكين في المفاوضات بسرعة تنامي القدرات النووية الصينية، ولو أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان تملكان معا أكثر من 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم، بحسب آخر تقرير للمعهد الدولي للبحث حول السلام في ستوكهولم.
رقم : 878652
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