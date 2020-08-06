الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 آب 2020 ساعة 08:28

أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني

أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
ویفيد تقرير صحفي لوكالة ايرانية ان مقرر الامم المتحدة خلص في تقريره الجديد إلى أن العملية الأمريكية في اغتيال الفريق قاسم سليماني ، القائد الشهيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ، انتهكت القانون الدولي.

وفيما يلي مقتطفات من تقرير الامم المتحدة في 44 صفحة:

- لأول مرة ، استهدفت طائرة مسيرة مسلحة ، في يناير 2020 مسؤولًا رفيع المستوى من دولة أجنبية على أراضي دولة ثالثة - وهو تطور مهم ومثير للتوتر.
- إن استهداف الجنرال سليماني ووفاة مرافقية هو مصداق للقتل التعسفي وتتحمل اميركا المسؤولية فيه بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي .

- لهذا السبب يعد الهجوم على سليماني تغييرا أساسيا في تنفيذ الهجمات والاغتيالات المستهدفة على الأرض ، فمن الصعب أن نتصور ان تنفيذ هجوم مماثل على مسؤول عسكري في دولة غربية لن يعتبر عملاً حربياً ولن يؤدي إلى عمل عسكري وسياسي محتمَل وغير ذلك من الإجراءات الخطيرة المحتملة ضد الدولة التي تشن الهجوم.

- لا يوجد اي دليل على أن الجنرال سليماني كان يستعد لهجوم فوري على المصالح الأمريكية ، وخاصة في العراق ، وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لمنعه.

- فيما يتعلق بضربات الطائرات المسيرة ، اقتصر اللجوء إلى هذا التحريف القانوني لمواجهة التهديدات ضد الجهات الفاعلة من غير الدول ويعد الاغتيال المستهدف للجنرال سليماني في يناير 2020 أول حادثة معروفة تستخدم فيها الحكومة مبرر الدفاع عن النفس كذريعة لمهاجمة ممثل دولة في بلد آخر.

تم تحليل الاغتيال المستهدف للجنرال سليماني في الملحق الأول لهذا التقرير. بعض النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي كالتالي :

الف: في هذه الحالة ، كان استخدام الولايات المتحدة للقوة موجها ليس فقط إلى إيران ولكن أيضا إلى العراق و مع اغتيال الجنرال سليماني على الأراضي العراقية دون إذن من العراق ، انتهكت الولايات المتحدة سيادة العراق على اراضيه .

ب. لم تتضمن المبررات التي قدمتها الولايات المتحدة (ومن ثم من قبل إيران) دفاعًا عن أفعالها في 8 يناير أي دليل على تهديدات فورية.

ج. هذه المبررات تزيد من إضعاف التمييز بين قانون الحرب (أي الحق في الحرب) والأحكام في الحرب (الحرب الشرعية).

د. استخدام نظرية "لمرة واحدة" لتبرير هجوم مستهدف على ممثل دولة يعني أن جميع الجنود ، في أي مكان في العالم ، يمكن أن يكونوا هدفًا مشروعًا للهجوم.

- يجب على المجتمع الدولي الآن مواجهة الاحتمال الحقيقي بأن تقوم الحكومات بإلقضاء على كبار المسؤولين العسكريين استراتيجياً خارج حرب "معروفة".

- وبعبارة أخرى ، فإن الهجوم المستهدف على الجنرال سليماني ، الذي وقع في ضوء 20 سنة من تحريف القانون الدولي والانتهاكات الواسعة والمتكررة لحقوق الإنسان ، ليس مجرد منحدر زلق ، بل هو هوة عميقة . (المفارقة هي أن ذلك لا يؤدي ببطء إلى تفاقم الوضع ، ولكنه يؤدي فجأة إلى عواقب وخيمة).
رقم : 878653
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
6 آب 2020
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
5 آب 2020
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
5 آب 2020
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
5 آب 2020
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
5 آب 2020
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
5 آب 2020
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
5 آب 2020
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
4 آب 2020
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
4 آب 2020
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
4 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس