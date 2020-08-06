ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة العامة اللبنانية​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 209 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في 4 آب الحالي، و147 إصابة جديدة في 5 آب الحالي، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 5417 حالة".



وأشارت إلى أنّه "تمّ تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بين المقيمين في 4 آب و134 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين تمّ تسجيل 12 حالة بين الوافدين في 4 آب، و12 حالة أُخرى في 5 آب"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة في 4 آب وحالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 68".



وأوضحت الوزارة "أنّها أجرت 9126 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" يوم أمس، فيما أجرت 5344 فحصًا خلال الساعات الـ24 الماضية".