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الخميس 6 آب 2020 ساعة 08:40

الفيضانات تشرد آلاف الأسر وتهدد بمجاعة في السودان

الفيضانات تشرد آلاف الأسر وتهدد بمجاعة في السودان
وقالت غريس لازاروس لاتجور، نائب عمدة مدينة لير، في تصريح لراديو تمازج يوم الأربعاء، إن بعض مقاطعات الولاية شهدت هطول الامطار غزيرة خلال اليومين الماضيين الأمر الذي أدى الى ترك السكان بلا سكن وماوى جراء الفيضانات.

وأضافت: الامطار قطعت كل الطرق التي تربط الولاية، وهذه الفيضانات تنذر بإرتفاع معدلات الإصابة بالملاريا و تفشى الكوليرا.

وقالت لاتجور، ان المواطنين في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة لانهم يفترشون العراء، وأن أوضاع كبار السن والأطفال تفاقمت بسبب مياه الأمطار الراكدة جراء الفيضانات.

وكشفت لاتجور، عن تضرر المحاصيل الزراعية جراء الامطار الغزيرة، وان ذلك ينذر بخطر المجاعة هذا العام. وناشدت لاتجور، المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم المساعدات للمتضررين حتى لا يتفاقم أوضاعهم الإنسانية.

وتفتقر الولايات السودانية لبنية تحتية قوية، كما تعاني اكثر من تصريف مياه الامطار، ومع توقعات هيئة الارصاد بارتفاع مناسيب نهر النيل وتواصل هطول الامطار عقدت لجنة طوارئ الخريف اجتماعا طارئًا لوضع خطط اسعافية لتقليل الاضرار في الفترة القادمة.
رقم : 878660
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