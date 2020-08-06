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الخميس 6 آب 2020 ساعة 08:44

المكتب السياسي لانصار الله يعلن تضامنه مع لبنان

المكتب السياسي لانصار الله يعلن تضامنه مع لبنان
وعبر عن وقوفه مع لبنان الشقيق في وجه كل المؤامرات التي تستهدف اقتصاده واستقراره ووحدته وسلمه الإجتماعي ومقاومته الرائدة.

وأدان المكتب السياسي لأنصار الله كل المؤامرات التي تقف وراءها دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أميركا وإسرائيل وتستغل مواجع الشعوب ونكباتها لتحقيق أطماعها ومخططاتها التدميرية.

وعبر المكتب عن أسفه البالغ وحزنه العميق لما حصل، وتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب اللبناني وإلى أسر الشهداء سائلين الله أن يتغمدهم بالرحمة والغفران وأهليهم بالصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يمنح لبنان الصبر والقوة لتجاوز كل التحديات والصعاب.
رقم : 878661
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