الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 آب 2020 ساعة 10:23

زعيم كوريا الشمالية يدشن إدارة جديدة

زعيم كوريا الشمالية يدشن إدارة جديدة
ودعا الزعيم الشمالي أعضاء المجلس التنفيذي للسياسات إلى تحسين عمل المجالات التي يتحملون مسؤوليتها بحزم من خلال إظهار شعور كبير بالمسؤولية والتفاني.

كما استمع الأعضاء في الاجتماع إلى تقرير عن أعمال مكافحة الوباء والوضع في مدينة كايسونغ، التي أغلقت تماما بموجب نظام الطوارئ الأقصى للدولة، وقرروا توفير إمدادات غذائية ونقدية خاصة للمدينة لتحقيق الاستقرار في معيشة سكانها.

كما ناقش اجتماع المجلس التنفيذي لحزب العمال الكوري برئاسة كيم جونغ أون، مسألة إنشاء إدارة جديدة داخل اللجنة المركزية، وراجع وناقش سبل التحسين الجذري لنظام شؤون الموظفين بالحزب.

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى حول هذه الإدارة، وفقا لوكالة يونهاب.

ووضع كيم مدينة كايسونغ القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية تحت الإغلاق الكامل في 25 يوليو/تمز الماضي، بعد اكتشاف شخص يشتبه بإصابته بأعراض كوفيد-19.

ولا تزال كايسونغ تحت الإغلاق في ظل نظام الطوارئ الأقصى المنفذ في جميع أنحاء البلاد على خلفية الوباء.
رقم : 878676
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
6 آب 2020
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
5 آب 2020
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
5 آب 2020
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
5 آب 2020
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
5 آب 2020
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
5 آب 2020
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
5 آب 2020
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
4 آب 2020
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
4 آب 2020
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
4 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس