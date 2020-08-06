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الخميس 6 آب 2020 ساعة 10:25

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين هم، سعد أسعد موسى من بيت عور التحتا، عودة الحاج من بيت سيرا، معتصم دار عاصي ووصفي زينة من عين عريك، بشار الصافي من إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة، تحرير زيد ورياض عليان من مخيم الجلزون.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عز الدين تيلخ من منزله في مخيم الفوار، والأسير المحرر قتيبة جرادات من بلدة سعير.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حمد مسكاوي ومحمد ناجح سمارة وهو من المساكن الشعبية في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية ثلاثة شبان من مخيم بلاطة لدى مرورهم من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.
رقم : 878677
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