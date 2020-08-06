وكان ماكرون قد أعلن الأربعاء عزمه زيارة بيروت الخميس، وذلك في تغريدة عبر تويتر، أوضح فيها أن الخطوة تأتي في إطار التأكيد على التضامن مع الشعب اللبناني.



وأفادت وسائل إعلام فرنسية ولبنانية أن طائرة ماكرون أقلعت من باريس صباحا، فيما ينتظر أن يستهل الزيارة بلقاء بمسؤولين لبنانيين، لا سيما الرئيس ميشال عون.



وتأتي الخطوة في إطار حديث عن تجاذب للنفوذ بين عدة أطراف إقليمية ودولية في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.



ومساء الثلاثاء، أدى انفجاران متتاليان بمرفأ بيروت لدمار طال نحو نصف المدينة، موقعا عشرات القتلى وآلاف الجرحى.



وشبّه مراقبون شدة الانفجار بـ"قنبلة ذرية صغيرة"، ويدور الحديث عن تسبب إهمال شحنات كبيرة من مواد شديدة الانفجار مخزنة منذ سنوات بالكارثة المروّعة.